Große Aufregung am Mittwochvormittag in Hollabrunn: Eine heftige Explosion war in weitem Umkreis zu spüren und hören. Es handelte sich um eine Hausexplosion in der Katastralgemeinde Aspersdorf.

UPDATE

Wie Feuerwehrsprecher Franz Resperger zu Mittag mitteilte, dürfte das Opfer der Explosion in Aspersdorf in der Gemeinde Hollabrunn doch nicht so glimpflich davongekommen sein, sondern schwere Verbrennungen erlitt haben. Die Frau wurde demnach mit einem Notarzthubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Sie sei ansprechbar gewesen.

Sandra Frank

Wir hatten berichtet:

„Es hat einen Knaller gemacht, das ganze Haus hat gewackelt“, schildert ein Nachbar. Die beiden angrenzenden Häuser wurden laut ersten Polizeiangaben evakuiert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus. Beim Eintreffen der Helfer schlugen noch Flammen aus dem völlig zerstörten Haus.

Die augenscheinlich leicht verletzte Frau stand unter Schock und wurde ins Krankenhaus geflogen. Zunächst war nicht klar, ob sie sich im Inneren oder im Garten aufgehalten hatte, so Franz Resperger vom Landeskommando NÖ. Die Frau soll Verbrennungen erlitten haben.

Die Ursache der Explosion war vorerst nicht bekannt. „Gas war keines im Haus“, sagt Ortsvorsteher Karl Riedmayer. Trümmer flogen 100 Meter weit. Die Löscharbeiten waren um 11 Uhr noch im Gange.