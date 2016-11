Feierliches Opening am Eislaufplatz .

Mehr als 500.000 Euro wurden in die Erneuerung der Hollabrunner Kunsteisbahn investiert. Am Landesfeiertag, dem 15. November, wird Bürgermeister Erwin Bernreiter („Sport ist der Stadt was wert!“) die Anlage um 14 Uhr wieder freigeben. Der Eislaufverein präsentiert sich mit Vorführungen und alle Besucher sind kostenlos zu Krapfen, Tee und Glühwein eingeladen.