Sie war bei ihrer Premiere Anfang des Jahres ein Hit und wurde ganz toll angenommen – die Veranstaltung „fun4all cu“, erinnert sich Organisatorin Maria Breindl gerne an die mehr als 350 Besucher, die im Jänner dieses Jahres das erste inklusive Faschingsfest in Hollabrunn besuchten. Angespornt von diesem Erfolg geht es 2017 in die nächste Runde.

Team von 2016 bleibt bestehen

Es war ein besonderes Fest der Begegnung. Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund feierten gemeinsam. Ein engagiertes ehrenamtliches Team hatte sich, unterstützt von der Stadtgemeinde Hollabrunn, rund um Maria Breindl und Michaela Böhm formiert, um optimale Bedingungen für ein gelungenes Miteinander zu ermöglichen.

Alle Schulen des Bezirks, die Jugendliche ab 16 Jahren unterrichten, waren dabei; Behinderteneinrichtungen, das Landesjugendheim, das Union Tanzteam und andere Organisationen sowie großzügige Sponsoren halfen ebenfalls mit.

An den Vorbereitungen für das zweite „fun4all cu“ wird schon fleißig gearbeitet. Das Team von 2016 bleibt bestehen und freut sich auf den 2. Februar 2017, wenn Peter Dissauers Hymne „fun4all“ erklingt und die UTT-Formation einen Jazztanz dazu präsentiert – als Eröffnung für das Fest der Begegnung. Die hoffentlich zahlreichen Besucher dürfen sich auf viele Überraschungen und Höhepunkte gefasst machen, auf Altbewährtes und Neues.

Event wird im Radio vorgestellt

Den Ehrenschutz haben Unterrichtsministerin Sonja Hammerschmid, Behindertensprecher Erwin Buchinger, Landeshauptmann Erwin Pröll und der Präsident des Landesschulrates, Johann Heuras, übernommen. Hollabrunns Bürgermeister Erwin Bernreiter wird auch im Jahr 2017 die Eröffnung des Events vornehmen.

Auch die Sponsoren wollen wieder wertvolle Beiträge leisten und die Organisatorinnen werden die Veranstaltung im Jänner 2017 im lokalen radioYpsilon, in der Sendung „Fauteuil“, vorstellen. Bis dahin sollen noch möglichst viele Interessierte ins Boot geholt werden. Alle sind eingeladen, mitzumachen.

„Eine Vision ist am 28. Jänner 2016 Wirklichkeit geworden und soll in Zukunft alljährlich im Hollabrunner Stadtsaal aufs Neue realisiert werden“, ist Maria Breindl vom Erfolgskonzept voll überzeugt.