Feuerwehrjugend gibt Friedenslicht weiter .

Seit dem Jahr 1986 ist es Tradition der Feuerwehrjugend NÖ, zur Weihnachtszeit das Friedenslicht zu verteilen. Abordnungen der Feuerwehrjugendgruppen Breitenwaida, Hollabrunn, Kleinstetteldorf und Mühlbach nahmen das Friedenslicht am vergangenen Mittwoch in Bad Vöslau entgegen und geben es in diesen Tagen weiter.