Eine technische Einsatzübung stand am Ausbildungsplan der Feuerwehrjugendgruppe Hollabrunn, die zu einem Verkehrsunfall auf die alte Fellabrunnerstraße alarmiert wurde und ausrückte.

Einsatzleiter Paul Zimmermann sowie die Gruppenkommandanten Marvin Schwächerl und Delian Lichtenecker erkundeten die Lage am Einsatzort: Zwei Autos und ein Moped waren in den Unfall verwickelt, eine Person war in einem Pkw eingeklemmt, der Mopedfahrer lag eingeklemmt unter dem zweiten Wagen.

Nachdem die Mannschaft eingeteilt war, sicherten die Jugendlichen die Unfallstelle ab. Mit hydraulischen Rettungsgeräten wurden die Personen befreit, wobei zur Rettung des Mopedlenkers das Fahrzeug mit dem schweren Spreizer stückweise angehoben und mit Holzstaffeln gesichert werden musste.

Noch bevor mit der Bergung der Fahrzeuge begonnen werden konnte, entzündete sich ein Unfallwagen im Bereich des Kofferraums. Es herrschte starke Rauchentwicklung. Die beiden für den Brandschutz zuständigen Strahlrohrführer erkannten die Gefahr und löschten das Feuer ab. Mit der Wärmebildkamera wurde das Auto noch auf möglich Glutnester kontrolliert.

Im Anschluss wurden die demolierten Fahrzeuge abtransportiert – und das Betreuerteam zeigte sich stolz auf die Leistung bei der ruhigen und koordinierten Abarbeitung dieses umfangreichen Szenarios.