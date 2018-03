Eine gendersensible Berufsorientierung hält Sven Hergovich, stellvertretender Landesgeschäftsführer des AMS NÖ, für „sehr g’scheit“, wie er beim traditionellen Frauen-Netzwerkcafé des AMS Hollabrunn betonte. Dieses stand heuer unter dem Motto: „Role Models – frühzeitige gendersensible Berufsorientierung“.

Bessere Aufteilung macht glücklicher

Hergovich ist überzeugt: Wenn die Geschlechter besser in den beruflichen Sparten verteilt sind – also mehr Frauen typische Männerberufe ausüben und umgekehrt –, dann gäbe es mehr Personen, die glücklicher sind. Das AMS werde seinen Beitrag leisten, um die klassische Rollenverteilung aufzubrechen. „Solange wir einen Mann vor Augen haben, wenn wir über Schlosser sprechen, so lange werden wir daran arbeiten“, versprach der designierte AMS-Landeschef.

Er sei sehr dankbar für Veranstaltungen wie jene in Hollabrunn, die in gewohnter Manier von den Berufsinfoberatern Claudia Öller und Andreas Strobach moderiert wurde.

Wie wichtig Berufsorientierung ist, erklärte Silvia Chudoba. Sie ist nicht nur Leiterin der NMS Weitersfeld, sondern auch Koordinatorin für Berufsorientierung im Landesschulrat. Warum sie sich seit 20 Jahren mit Berufsorientierung beschäftigt? „Eltern haben mich gefragt, welchen Beruf ihre Kinder ergreifen sollen.“ Damals stellte sie fest: „Ich kenn‘ mich da nicht aus.“ Denn als Lehrerin wechselte sie von der Schule in die Schule.

Berufsorientierung in Pflichtschulen verankert

In den Pflichtschulen ist die Berufsorientierung zum Pflichtgegenstand geworden. Ein wichtiger Schritt, wie Chudoba meint.

Dass man nicht früh genug anfangen könne, den Kindern die Berufswelt zu zeigen, damit sie wissen, welches Rüstzeug sie für ihren Wunschberuf brauchen, dieser Meinung ist auch Linda Reisinger, Lehrerin an der Volksschule Breitenwaida. Sie wandte sich mit ihrer Idee ans AMS und so entstand ein Pilotprojekt, das einzigartig in Österreich ist: Die Volksschüler kamen ans AMS Hollabrunn, um sich zu informieren. „Die Kinder waren sehr interessiert und einige hatten schon konkrete Fragen zur Ausbildung“, fühlt sich Reisinger bestätigt.

Beim Girls‘ Day schnuppern Mädchen in technische Berufe

Sabine Lechner ist Pädagogin an der NMS Ravelsbach. Sie beobachtet, wie wichtig es ist, dass die Schüler die Berufspraxis erleben können. Am „Girls’ Day“ dürfen Schülerinnen in technische Berufe hineinschnuppern, am „Boys’ Day“ werden Burschen für Sozialberufe begeistert.

Die Hollabrunnerin Diana Öller wandte sich der Technik und der Wirtschaft zu. Die Wirtschaftsinformatik-Studentin absolvierte die Hollabrunner HTL. Dass Betriebsinformatik nicht der klassische Zweig für Mädchen ist, zeigte sich ihr spätestens in der 3. Klasse: Da war sie das einzige Mädchen unter lauter Burschen. „Ich hab’s aber nie bereut“, sagt die Hollabrunnerin. Von dummen Sprüchen dürfe man sich nicht einschüchtern lassen.

„Du bist ein Mädl, du kriegst Kinder und machst den Haushalt“

Celine Zahradnik, die gemeinsam mit Lisa Leutgeb für die musikalische Umrahmung sorgte, studierte Biologie und ist heute Produktentwicklerin. Negative Erfahrungen machte sie in der Schule, als ihr der Mathe-Lehrer nicht zutraute, die Schule in seinem Fach positiv abzuschließen. Doch sie schaffte es und erfüllte sich ihren Kindheitstraum – sie wusste bereits mit acht Jahren, dass sie Biologie studieren wollte.

Eine, die noch in das klassische Rollenbild gesteckt wurde, ist Judith Hansen. „Technik hat mich immer interessiert. Aber früher hat es eben geheißen: Du bist ein Mädl, du kriegst Kinder und machst den Haushalt.“ Doch das FIT-Programm (Frauen in Technik) half Hansen, sich im zweiten Bildungsweg zu verwirklichen. Heute ist sie als Hörgeräteakustikerin sehr glücklich. „Ich habe meine Ausbildung mit 46 Jahren abgeschlossen“, gibt sie anderen Frauen Mut, ihre Interessen zu verfolgen.