Es handelt sich dabei um reguläre Dienstverhältnisse, die neben einem entsprechenden Einkommen mit Versicherungszeiten für die spätere Pension verbunden sind. Die Lohnkosten werden fast zur Gänze vom AMS rückerstattet. Die Förderung ist bis zu 18 Monate möglich, jedenfalls aber mit 30.6.2019 befristet.

„Auch wenn es darüber hinaus keine Beschäftigungsverpflichtung gibt, werden sich bestimmt längere Dienstverhältnisse ergeben“, ist Hollabrunns AMS-Chef Josef Mukstadt überzeugt.

Die Beschäftigungsfelder sind sehr vielfältig. Im sozialen Umfeld die Betreuung von Kindern, Jugendlichen oder Älteren, in der Landschaftspflege (Parks, Spielplätze und sonstige öffentliche Flächen), beim Roten Kreuz oder der Freiwilligen Feuerwehr sowie im Bereich Sport, Freizeit und Tourismus (Pflege von Sportanlagen oder Wanderwegen). Kultur und Kunst – die Beschäftigung in Büchereien oder Museen – sind weitere Beispiele. „Es gibt bei uns zahlreiche Anfragen und es sind bereits einige Jobs in der Pipeline“, freut sich Mukstadt auf den Start der Aktion 20.000.