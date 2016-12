Fröhliche Weihnacht im Erzbischöflichen Gym .

Das Adventkonzert des Erzbischöflichen Real- und Aufbaugymnasiums in Hollabrunn lockte auch heuer wieder zahlreiche Gäste in den stimmungsvoll geschmückten Festsaal der Schule. Ein abwechslungsreiches Programm stimmte auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein und bot die Gelegenheit, in hektischen Tagen ein wenig zur Ruhe zu kommen.