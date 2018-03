Im Hollabrunner Freibad ist trotz der winterlichen Temperaturen Betrieb, seit dem Ende der Badesaison 2017 nutzt die Stadtgemeinde die Zeit – sofern es die Witterung zulässt -, um wichtige Sanierungsarbeiten durchzuführen: Das Sport- sowie das Erlebnisbecken sollen rechtzeitig zum Saisonstart am 1. Mai abgeschlossen sein. Die Erneuerung der Becken war unbedingt notwendig, da sie seit beinahe 30 Jahren unverändert im Betrieb sind. Viele undichte Stellen und Wasserverlust waren die Folge. Nun werden die Beckenfolien getauscht. Im Sportbecken entsteht ein gemauerter Einstieg, die Beckenumrandung erhält neue Steine.

Neue Saison, neue Badebecken

„Damit werden rund 100.000 Euro in die weitere Attraktivierung des Freibades investiert“, sagt Bürgermeister Erwin Bernreiter, der gemeinsam mit Stadtrat Wolfgang Scharinger (Liste Scharinger), der für die Freizeitbetriebe zuständig ist, die Baustelle besuchte. Die Bezirkshauptstadt kann ihren Badegäste in der neuen Saison eine zeitgemäße Badeanlage bieten.

Stadtgemeinde Hollabrunn

Betriebsleiter Helmut Schneider ist ebenfalls froh und hofft auf viele zufriedene Gäste im kommenden Sommer. Seit dem Vorjahr gibt’s im Freibad gratis WLAN für die Badegäste. Jederzeit genutzt werden kann auch der „Fun-Court“, eine neue Ballspielfläche mit rotem Tartansportbelag auf der Eisbahn. Aktionstage, wie die „Pool & Games Tour“ sollen mehr Spaß und damit mehr Gäste ins Freibad bringen.

Neuer Pächter für Bad- und Eisbuffet

Neu in der kommenden Saison sind aber nicht nur die Becken, sondern auch der Kantinenbetreiber: „Nachdem sich Familie Seifried vom Kantinengeschäft zurückgezogen hatte, konnte ein neuer Pächter für das Bad- und Eisbuffet gefunden werden“, berichtet Schneider. Der neue Pächter werde in der nächsten Gemeinderatssitzung seinen Pachtvertrag erhalten.

Da das Freibad attraktiver wird, werden auch die Tarife angepasst, also erhöht. Wer schnell ist und sich bis zum 30. April eine Saisonkarte im Stadtsaalbüro holt, erhält sie noch zum günstigeren Vorjahrestarif.

Was sich nicht ändert sind die Gesichter, die im Freibad für die Sicherheit und gute Wasserqualität sorgen: Die Bademeister Alois Melchiort, Hannes Reindl und Johannes Mayer freuen sich auf ihre Badegäste.

Eislaufplatz: Beste Saison seit vielen Jahren

Während sich die Bademeister noch auf die kommende Saison vorbereiten können, geht die Saison nebenan mit 4. März auf der Kunsteisbahn zu Ende. Die Zahlen können sich sehen lassen: An 105 Betriebstagen tummelten sich 16.376 Besucher auf dem Eislaufplatz. 2.294 mehr als in der letzten Wintersaison. Diese Steigerung um rund 18 Prozent ist das beste Betriebsergebnis der vergangenen sieben Jahre. Durchschnittlich nützten 155 Gäste pro Tag die Kunsteisbahn. Bereits die Eröffnung am 15. November des Vorjahres war ein Erfolg: 250 Gäste machten Party zur Musik, die DJ Rainer Schober auflegte. Die regelmäßigen Eisdiscos und das Fest zum 130-Jahr-Jubiläum des Eislaufvereins bereicherten das Angebot zusätzlich.

Sportbetriebechef Helmut Schneider, Bürgermeister Erwin Bernreiter, Martina Unhaller, Eismeister Johannes Mayer und Stadtrat Wolfgang Scharinger schließen symbolisch die Kunsteisbahn. | Stadtgemeinde Hollabrunn

Schüler und verschieden Gruppen – insgesamt waren es 6.868 Tickets – bewegten sich auf dem Eis. Der Eislaufverein war der Stadtgemeinde wie immer ein kompetenter Partner, wie Schneider betont. Der Verein nützte mit seinen Sektionen – zum Beispiel das Eishockeyteam und die Stockschützen - die Wintersportmöglichkeit in Hollabrunn ebenfalls intensiv und freute sich über Zuspruch.

Die Witterung mit Schnee, Regen oder wärmeren Phasen verlange den Eismeistern vollsten und nächtelangen Einsatz ab, um die Eisfläche in Schuss zu halten.