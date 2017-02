Hollabrunn

Gelungenes Jubiläum der VS-Skitage .

Ein kleines Jubiläum wurde in den Hollabrunner Volksschulen gefeiert. Bereits zum zehnten Mal durften die Lehrkräfte für ihre Schüler die beliebten Skitage organisieren. Diese fanden vergangene Woche von Donnerstag bis Samstag am winterlichen Annaberg statt. 41 Kinder hatten große Freude am Unterricht auf der Skipiste.