Nun mussten sie wieder am Bezirksgericht Hollabrunn erscheinen. Angeklagt war ein 26-Jähriger, der sich bei einer Verhandlung im Sommer selbst als „Wüstenkönig“ bezeichnet und deshalb gemeint hatte, nicht verurteilt werden zu können. Nun hatte er seinem 20-jährigen Mithäftling bei einer Auseinandersetzung die Nase gebrochen. Sein angebliches Adelsgeschlecht führte er aber diesmal nicht ins Treffen.

Zum Disput war es gekommen, weil der 20-Jährige an einem Abend im Fernsehraum ein Fußballspiel sah. Viel zu laut, wie der 26-Jährige schilderte. Er gab allerdings auch zu, der einzige gewesen zu sein, der sich über die Lautstärke beklagte. Alle anderen hätten bereits geschlafen. Die Hinweise, leiser zu drehen, habe der 20-Jährige allerdings ignoriert. Wenn der 26-Jährige die Türe schloss, machte sie der andere wieder auf.

Eine handfeste Auseinandersetzung

So sei es dann eben zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Der 20-Jährige habe aber zuerst zugeschlagen, gab der Angeklagte an. Er selbst sei gegen die Türe des Aufenthaltsraumes gestoßen worden und habe dabei eine große Beule am Hinterkopf erlitten. Möglicherweise habe er danach eine „Notwehrüberschreitung“ begangen.

Die Schilderungen des 20-Jährigen klangen natürlich anders. Er hätte mit Zimmerlautstärke ferngesehen. Die Türe müsse auf Anordnung immer einen Spalt offen stehen. Zugeschlagen habe nur der Angeklagte. Gegen eine Türe konnte dieser gar nicht geknallt sein, weil die Konfrontation mitten im Raum gewesen sei. „Da war weit und breit keine Tür.“

26-Jährige beantragte einen Freispruch

Dennoch beantragte der 26-Jährige einen Freispruch. Den gab es freilich nicht. Richter Erhard Neubauer sprach eine dreimonatige Haftstrafe aus, was für den Verurteilten allerdings nur formelle Konsequenzen bedeutet: Die sogenannte Unterbringung in der Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wird für diesen Zeitraum unterbrochen und nach Ablauf der drei Monate wieder fortgesetzt.