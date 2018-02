Nordwestbahn: Polizei überführt Messer-Angreiferin.

Handy verlangt, Messer gezückt und eine Schülerin aus Hardegg geschlagen: Der Vorfall in der Vorwoche am Hollabrunner Bahnhof beunruhigte Eltern und Jugendliche im Bezirk Hollabrunn. Jetzt kann aber aufgeatmet werden: Die Täterin ist inhaftiert. Das meldet das Bezirkspolizeikommando Hollabrunn am Freitag (23. Februar).

"Butterfly" aus Jackenärmel gezogen und an Hals gehalten

Die Beschuldigte ist jünger als ursprünglich gedacht: Die 17-Jährige ließ sich am Nachmittag von einem Zug nach Hollabrunn bringen, weil sie vorhatte, ein Handy zu stehlen und weiterzuverkaufen. Ihr Butterflymesser, das sie zwei Wochen zuvor in Korneuburg von einem unbekannten Mann gekauft hatte, nahm sie mit. Sie stieg am Bahnhof in Hollabrunn in den Zug (Richtung Retz).

Die 17-Jährige nahm während der Fahrt das Messer aus dem Jackenärmel, klappte es auf und hielt es einem 14-jährigen Mädchen am Hals und im Brustbereich an. Sie versetzte dem Opfer Schläge gegen Nacken und Kopf, um das Handy des Mädchens zu stehlen.

Die 14-Jährige und ihre 15-jährige Freundin, die sie begleitete, schrien laut um Hilfe. Die Täterin flüchtete schließlich ohne Beute und sprang in der Haltestelle Hetzmannsdorf-Wullersdorf aus dem Zug. Sie versteckte sich und fuhr fünf Minuten später mit dem nächsten Zug nach Hollabrunn zurück.

Das 14-jährige Mädchen wurde leicht verletzt, ihre Freundin kämpft laut Auskunft ihrer Mutter mit einem Trauma.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und verhaftete die Täterin am Donnerstag (22. Februar). Sie wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.