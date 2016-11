Im Sommer hatte Alexander Eckhardt, Fraktionsführer der SPÖ in Hollabrunn, einen politisch heißen Herbst versprochen. Bei der mit deutlicher Mehrheit regierenden ÖVP ortete er zuletzt interne Unstimmigkeiten – was freilich unbestätigt blieb. Die NÖN wollte vom Jungpolitiker nun wissen, wie heiß es vor Weihnachten wirklich noch wird …

NÖN: Haben die Sozialdemokraten in Hollabrunn noch konkrete Pläne für das alte Jahr?

Eckhardt: Die letzte Gemeinderatssitzung im Jahr 2016 verspricht auf alle Fälle viel Brisanz. Das Budget 2017 und damit die finanzielle Weichenstellung fürs kommende Jahr wird präsentiert und diskutiert. Im Verkehrsausschuss wird unsere Fraktion Vorschläge einbringen. Diese betreffen die nachhaltige Umsetzung des Verkehrskonzeptes. Weiters plant unsere Fraktion gerade, ein Leitbild für Hollabrunn zu erstellen. Hier wollen wir viele Bürger einbinden und die Fertigstellung planen wir im kommenden Jahr.

„Vorschläge werden abgelehnt oder als Erfolg der Mehrheitspartei verkauft “

Wofür muss der ÖVP-Finanzstadtrat im Budget 2017 aus eurer Sicht unbedingt Geld lockermachen?

Das Sozialbudget in Hollabrunn muss massiv aufgestockt werden, nur so hat unsere Stadträtin Elke Stifter einen Handlungsspielraum für notwendige Maßnahmen. Die Familienpolitik in Hollabrunn muss echt familienfreundlich gestaltet werden, dies betrifft vor allem die Kinderbetreuungsmöglichkeiten und die Jugendpolitik. Weiters müssen Maßnahmen erarbeitet werden, um die wirtschaftliche Entwicklung in Hollabrunn zu verbessern und dem Aussterben der Fußgängerzone entgegenzuwirken. Hier ist auch die Stadtmanagerin gefordert.

Im Sommer haben Sie kritisiert, dass in den Arbeitskreisen nichts weitergeht. Hat sich das in den letzten Wochen gebessert?

Die Zusammenarbeit mit der Mehrheitspartei ist schwierig. Die Oppositionsparteien werden eigentlich gar nicht eingebunden und sehr wenig über geplante Tätigkeiten informiert. Wenn man als SPÖ Hollabrunn Vorschläge einbringt, werden diese entweder abgelehnt oder umgesetzt und danach oft als Erfolg der Mehrheitspartei verkauft. Dies ist besonders im letzten „Blickpunkt“ gut ersichtlich, wo auf Gemeindekosten im Vorwort über Oppositionsparteien gespottet wird, danach aber viele SPÖ-Themen wie Rotkreuz-Neubau, schulische Nachmittagsbetreuung, Kleinkinderbetreuung und die Ermäßigung im Freibad als ÖVP-Erfolg verkauft werden. Wir versuchen aber weiterhin, Themen einzubringen, die Zukunft der Stadtgemeinde muss im Vordergrund stehen.

Die Entscheidung über den neuen Ortsvorsteher in Breitenwaida steht noch aus, die SPÖ hat Peter Tauschitz ins Spiel gebracht. Wie ist hier der Stand der Dinge?

Unser Gemeinderat Peter Tauschitz war bei einem Gespräch beim Bürgermeister, wo er über seine Vorstellungen gesprochen hat. Unser Ziel ist es, Breitenwaida, eine große Katastralgemeinde mit viel Potenzial, zukunftsfit zu machen. Hier spielen die Schaffung der bereits versprochenen Hochwasserschutzmaßnahmen, das Sicherstellen von leistbaren Bauplätzen und geförderten Wohnungen sowie der Ausbau der Infrastruktur eine wichtige Rolle. Der Bürgermeister wird uns vor der nächsten Gemeinderatssitzung über seine Entscheidung informieren. Die Auswahl an ÖVP-Kandidaten soll laut Aussagen des Bürgermeisters nicht die größte sein.