Jeden Montag (16 bis 19 Uhr) und jeden Mittwoch (16 bis 20 Uhr) steht das Jugendcafé für Jugendliche von 12 bis 23 Jahren mit Wuzzler, Tischtennis, Playstation, Brettspielen etc. kostenlos für zahlreiche Aktivitäten zur Verfügung. Wer einfach nur ohne Konsumationszwang chillen, Musik hören, neue Freunde kennenlernen oder im Internet surfen will, ist ebenso willkommen. Zudem bietet das Betreuerteam der jugendarbeit.07 als vertrauensvoller Ansprechpartner anonyme Beratung in den Bereichen Schule, Arbeit, Familie oder Beziehung an.

Für eine gelungene Freizeitgestaltung werden regelmäßig Workshops und Themenabende organisiert. Ein besonderes Zuckerl gibt es am 4. Dezember für alle Musikbegeisterten: In einem für diesen Tag aufgebauten Tonstudio haben alle Jugendlichen die Möglichkeit, von 17 bis 19 Uhr gratis eine Aufnahme zu machen, ihre eigenen Texte und Lieder zu vertonen. Die technische Betreuung übernimmt das Team der jugendarbeit.07.

Sicheren Umgang mit neuen Medien erlernen

Ein weiterer wichtiger Termin ist der kostenlose Workshop in Kooperation mit saferinternet.at am 13. Dezember (17 bis 19 Uhr) im Jugendcafé. Dabei wird ein sicherer Umgang mit Internet, Handy und vor allem Social-Media-Diensten wie Facebook, WhatsApp, Instagram oder Snapchat vermittelt.

Beliebt sind die Cocktailnachmittag, bei denen einmal im Monat jeweils mittwochs gemeinsam Alkoholfreies gemixt wird. Nächster Termin: 6. Dezember, 16 bis 20 Uhr.

Für Mädchen von 12 bis 23 Jahren wird das Jugendcafé jeden zweiten Dienstag von 16 bis 18 Uhr zum Mädchencafé und damit zu einem geschützten und neutralen Ort der Begegnung ohne Burschen, betreut ausschließlich von weiblichen Mitarbeitern. Die nächsten Termine: 5.12. und 19.12. Jene, die nicht selbst nach Hollabrunn kommen können, werden vom kostenlosen Shuttledienst der jugendarbeit.07 von zu Hause abgeholt und wieder zurückgebracht. Voranmeldungen dazu sind bei den Jugendarbeiterinnen Ulli (0664-8236204) und Marlene (0676-5516724) möglich.