Mit Unterstützung ihres Kreativlehrers Werner Prokop und des Künstlers Uwe Tisch beschäftigten sie sich unter dem Überbegriff „DreiZeitenRäume" mit ihrer Heimat sowie mit den Vorstellungen, wie sie hier leben möchten und wie ihre Umwelt aussehen soll.

Im Rahmen einer Vernissage am Montag, dem 8. Mai, präsentieren die Schüler ihre mehr als 100 Werke, Texte, Sounds und auch einen Weinviertel-Kalender für die Jahre 2018/2019, der nach der Veranstaltung erworben werden kann. Im Anschluss an die Vernissage wird zum Buffet und zu Gesprächen mit den jungen Künstlern geladen. Der Eintritt ist frei; Beginn in der HLW Hollabrunn: 17.30 Uhr.

Die Ausstellung ist danach bis 30. Juni 2017 an jedem Schultag zwischen 8 und 14 Uhr geöffnet.