Nach erfolgreich absolvierter Matura im Sommer des vergangenen Jahres zog es Elias Marte, unterstützt vom Verein „Volontariat bewegt“, für ein Soziales Jahr nach Kamerun, was als offizieller Zivildienst anerkannt wird.

Kamerun liegt im Westen Afrikas und sieht, wie viele Länder desKontinents, auf eine wechselvolle Geschichte zurück. | stepmap.de

Die Stadt Ebolowa, wo Marte gemeinsam mit einem Studenten aus Oberösterreich stationiert ist, liegt etwa zwei Stunden von der Hauptstadt Yaoundé entfernt.

Dass es in ein afrikanisches Land geht, war Martes Wunsch. Dass er nach Kamerun zugeteilt wurde, ist seinen Französisch-Kenntnissen geschuldet. Insgesamt zwölf Monate wird er im Süden des Landes in einem Burscheninternat und Jugendzentrum verbringen, dort Englisch unterrichten und in der Freizeitgestaltung mitwirken.

Am 10. August 2017 ging es für den 17-Jährigen nach Kamerun. Nach knapp einem halben Jahr wollte die NÖN von dem jungen, engagierten Mann erfahren, wie es sich in Kamerun leben lässt, welchen Herausforderungen er sich bisher stellen musste und was er am meisten vermisst.

NÖN: Was hat sich für Dich in dem halben Jahr verändert?

Elias Marte: Ich bin an meinen Aufgaben, wie zum Beispiel dem Unterrichten, mit Sicherheit gewachsen und habe diesbezüglich ein Stück Selbstvertrauen zugelegt. Außerdem hat das Wort „Gemeinschaft“ – die in diesem Haus Tag für Tag gelebt wird – eine ganz neue Bedeutung für mich erhalten.

Hat der Aufenthalt bisher Deine Erwartungen erfüllt?

Ja, das hat er. Da ich von der verantwortlichen Organisation „Volontariat bewegt“ sehr intensiv auf den Einsatz vorbereitet wurde, konnte ich mir schon im Vorhinein ein gutes Bild von dem Projekt machen. Die unterschiedlichen Aufgaben und Herausforderungen und die tollen Personen, die ich bisher kennenlernen durfte, machen den Aufenthalt hier zu etwas wirklich Besonderem.

Emotionen gingen beim Fußballspiel hoch

Welche persönlichen Ziele verfolgst Du mit Deinem Aufenthalt?

Ich betrachte dieses Jahr als Fortsetzung meiner Ausbildung. Abgesehen von der französischen Sprache lerne ich eine völlig andere Kultur kennen, lerne, mit anderen Lebenssituationen umzugehen, und möchte vor allem mich selbst so gut kennenlernen, dass ich, wenn ich nach Österreich zurückkomme, weiß, wie es weitergeht.

Was hat bisher den stärksten Eindruck auf Dich gemacht?

Zu Weihnachten haben mein Kollege und ich jedem Internatsschüler ein Geschenk gemacht. Die Dankbarkeit der Burschen allein hat das zu einem sehr schönen Erlebnis gemacht.

Welche Herausforderung hat Dich bisher an Deine Grenzen geführt?

Da ich unter anderem im hausinternen Internat mithelfe, wurde ich gebeten, einige Matches des Fußballturniers zu pfeifen. Obwohl ich mich sehr bemüht habe, die Wogen zu glätten, sind die Emotionen bei den Spielern und Zusehern jedes Mal so hochgegangen, dass ich damit aufgehört habe. Das hat mich schon frustriert, ansonsten konnte ich aber bisher alle Herausforderungen meistern.

Hast Du so etwas wie Heimweh?

Heimweh hatte ich bisher noch nicht, obwohl ich natürlich meine Familie und meine Freunde vermisse. Die Weihnachtszeit hat sich nicht nur wegen des heißen Wetters komisch angefühlt. Das ist, glaube ich, was ich noch am ehesten an Österreich vermisst habe – das und das öffentliche Verkehrsnetz.