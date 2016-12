Hollabrunn

„Der von der SPÖ im März initiierte Arbeitskreis zum Schul- und Bildungscampus kann erste Erfolge vorweisen“, vermeldete SPÖ-Klubobmann Alexander Eckhardt am Montag. In der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag werde der Neubau eines Kindergartens am Volksfestgelände beschlossen.

Tauschitz: Parkmöglichkeiten und Wegeanbindung wichtig

Der achtgruppige Kindergarten soll ab der zweiten Jahreshälfte 2017 errichtet werden und wird den in die Jahre gekommenen Standort in der Brunnthalgasse und den provisorischen Standort im Studentenheim ersetzen. „Die Berücksichtigung der Vereinbarkeit des Projekts mit der zukünftigen Entwicklung der Stadtgemeinde muss eine zentrale Rolle spielen“, sagt Gemeinderat Peter Tauschitz, der als Vertreter der SPÖ-Fraktion am besagten Arbeitskreis teilnimmt.

Die Bedürfnisse der betroffenen Eltern und Kinder seien ihm ein Hauptanliegen, so Tauschitz. Er verweist in diesem Zusammenhang auf ausreichend Parkmöglichkeiten sowie die Rad- und Fußwegeanbindung zum Neubau.

„Adaptierung der Verkehrsinfrastruktur wesentlich“

„Die zukünftige Ausrichtung des Volksfestes und die Zukunft der beliebten Sommerbar ‚Hütterl am Teich‘ seien nur ein kleiner Teil von begleitenden Maßnahmen und Entscheidungen, die zeitnah getroffen werden müssen“, betont Eckhardt, der auch auf die erforderliche Erweiterung des Fernwärmenetzes zur Energieversorgung der neuen Gebäude hinweist.

„Besonders wesentlich ist die Adaptierung der Verkehrsinfrastruktur, da diese im Jahr 2018 schon für den Betrieb des Kindergartens erforderlich ist“, sagt Tauschitz. Deshalb wolle die SPÖ bei der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses aktiv werden.

Familien- und Sozialstadträtin Elke Stifter wünscht sich bei der Entwicklung von neuen Bildungsprojekten indes mehr Einbindung der betroffenen Eltern.