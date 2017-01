Hollabrunner pilgerten durch die „Heiligen Pforten“ in Rom. Weihbischof und Bischofsvikar Stephan Turnovszky führte die Gruppe im „Heiligen Jahr“ der Barmherzigkeit hin zur Besinnung und Neuorientierung – ein Rückblick auf Vergangenes und Ausblick auf Zukünftiges.

„Ich liebe Wallfahrten“, sagt der Weihbischof der Erzdiözese Wien, Stephan Turnovszky, freudig. Der „Jugendbischof“, zuständig für das Vikariat Nord, war von 21. bis 26. Oktober mit einer großen Pilgergruppe aus Hollabrunn in Rom. Der Zeitpunkt der Reise in die „Ewige Stadt“ war wohlüberlegt.

Das „Heilige Jahr“ der Barmherzigkeit

Weihbischof Turnovszky mit dem Hollabrunner Johannes Fürnkranz, der seit 2012 in der Ehesektion der der Glaubenskongregation tätig ist. | NOEN

Papst Franziskus hatte am 8. November 2015 das „Heilige Jahr“ der Barmherzigkeit eröffnet und die Menschen zu Umkehr und Hinwendung an Gott eingeladen, mit dem Blick auf Notleidende und Hilfsbedürftige. Heilige Jahre sind immer mit einer Pilgerfahrt verbunden gewesen, hin zu den „Heiligen Pforten“ in Rom. Im Jahr der Barmherzigkeit waren in allen Diözesen – auch in Österreich – „Heilige Pforten“ geöffnet. Ziel des Durchschreitens ist es, Gottes Barmherzigkeit zu erfahren, damit den Gläubigen ein Ablass zugesprochen wird.

Jeder Christ hat vielfältige Zugänge zum Begriff der Barmherzigkeit. Für Weihbischof Turnovszky ist Barmherzigkeit „die Bereitschaft, dass ein Mensch sich Schuld, Sünde und Leid, die er selbst nicht verursacht hat, etwas kosten lässt“. Angesichts allgegenwärtiger Terrorgefahr, Herausforderungen mit flüchtenden Menschen und weltweit gewalttätigen Auseinandersetzungen sollte im Jahr der Barmherzigkeit das Bewusstsein für Frieden und ein gemeinsames Zusammenleben der Menschen im Vordergrund stehen.

Turnovszky sieht eine „riesige Aufgabe für die Kirche“

Der Bischofsvikar blickt besorgt in die jüngere Vergangenheit: „Geprägt ist dieses Jahr für mich vom Terrorismus, aufgerissen durch das, was in Berlin passiert ist. Aber wir wissen auch noch, was in anderen Monaten in Europa so Furchtbares geschehen ist – eine Gewaltbereitschaft in der Auseinandersetzung.“ In all dem Leid sieht Stephan Turnovszky eine „riesige Aufgabe für die Kirche“: „Der Kirche ist es geschenkt, so etwas wie Kit der Gesellschaft sein zu dürfen.“

Die Pilgergruppe des Vikariats Nord hatte viele Gelegenheiten, sich auf die Bedeutung des Jahres der Barmherzigkeit einzustellen. Das Durchschreiten der „Heiligen Pforten“ in Rom folgte immer nach dem gleichen Ritus. Vorne weg marschierte Weihbischof Turnovszky. Dabei wurde ein leicht wiederholbares Taize-Lied gesungen mit dem Text „misericordias domini in aeternum cantabo“. Übersetzt heißt das: „Von der Barmherzigkeit des Herrn will ich in Ewigkeit singen.“

Der anfänglich „zarte Gesang“ (Originalton Turnovszky) beim Betreten der Kirche wurde durch die volle Anwesenheit der 110 Pilger in eine besondere Akustik verwandelt. Es waren besondere Erfahrungen, die die Wallfahrer in Rom sammelten. Für Mitinitiatorin Cäcilia Kaltenböck gab es gleich mehrere prägende Eindrücke: „Dieses Mal bin ich bewusst nach Rom mitgefahren. Mein stärkster Eindruck war in Trastevere (Stadtteil von Rom), bei meiner heiligen Cecilia Kirche. Da wollte ich einfach wieder hin.“

„Seelsorge braucht auch neue Akzente“

Dankbar war auch Gerhard Tschugguel: „Das Programm der Wallfahrt ist für mich Grund für Neubesinnung und Orientierung.“ Er sprach damit den Dank vieler an den „Verein der Freunde und Förderer des Bildungshauses Schloss Großrußbach“ aus, der diese Wallfahrt wesentlich unterstützte.

Am Ende stehen die Dankbarkeit und Pläne für die Zukunft. Das Jahr der Barmherzigkeit endete am 20. November, 2017 ist angebrochen. Weihbischof Stephan Turnovszky wünscht sich im neuen Jahr einen „Aufbruch in der Seelsorge“ für die Kirche im Weinviertel. „Die bisherige Seelsorge ist gut und sie soll auch weitergeführt werden. Doch braucht diese Weiterführung auch neue Akzente, denn Menschen leben heute stark in neuen Lebenswelten, in digitalen, in mobilen.“