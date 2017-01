Hollabrunn

Gehofft wird natürlich auf viel mehr. In einer Pressekonferenz erklärten SPÖ, FPÖ, Grüne und Liste Scharinger am Freitagnachmittag, warum ihnen das Anliegen so wichtig ist. „Der Hollabrunner Kirchenwald und Waldsportplatz muss als Naherholungsgebiet erhalten bleiben“, heißt es im Wortlaut auf der Unterschriftenliste, die in mehreren Hollabrunner Betrieben aufliegt.

"Wald seit vielen Jahren in Gefahr"

„Wir sehen den Wald seit vielen Jahren in Gefahr“, eröffnete SPÖ-Klubobmann Alexander Eckhardt. „Die ÖVP will nicht einmal darüber reden, viele Bürger aber schon“, ergänzte FPÖ-Chef Christian Lausch. Eine Verbauung wäre für die nächsten Generationen „eine Katastrophe“.

„Wir waren schon im Vorhinein gegen die Ablöse des ATSV-Platzes und wollen jetzt mithelfen, das Anliegen in den Gemeinderat hineinzutragen. Die Bürger haben die Chance, mitzureden. Ich hoffe, diese wird genutzt“, sagte Gemeinderat Sascha Bauer (Liste Scharinger). Denis Thompson (Die Grünen) warnte, dass die Verbauung des Waldsportplatzes nur ein erster Schritt wäre, um später noch mehr vom Kirchenwald zu roden. Öko-Aktivist Georg Ecker betonte: „Es gehören die Pläne auf den Tisch, um eine offene Diskussion starten zu können.“

Unterschriftenliste und Facebook-Kampagne

Die Unterschriftenliste liegt aktuell im Topbody, beim Juwelier Mayerhofer, in der Bio-Greißlerei, dem BuGa Handyshop und in der Pizzeria San Marco auf. Auch auf Facebook wurde eine Kampagne gestartet (Rettet den Hollabrunner Waldsportplatz). Dort sollen in den nächsten Tage weitere Partner bekannt gegeben werden, bei denen bis Ende März unterschrieben werden kann.

Mehr dazu in der nächsten Hollabrunner NÖN!