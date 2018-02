Bereits in der vorletzten Sportausschuss-Sitzung habe er den Kunstrasenplatz thematisiert, so Eckhardt. Denn bereits in den letzten Jahren seien Vereine aufgrund des schlechten Zustandes der Anlage in Hollabrunn immer wieder auf Alternativplätze ausgewichen. „Ich möchte dieses Alleinstellungsmerkmal in Hollabrunn erhalten wissen und die notwendigen Investitionen vorantreiben“, betont Eckhardt. Die Gemeinde könne sich leicht damit rühmen, Schulden abzubauen, wenn gleichzeitig derart notwendige Investitionen aufgeschoben werden.

„Überall anders hätten die Verantwortlichen schon längst den Hut nehmen müssen“, hakt auch SPÖ-Stadtparteiobmann Friedrich Dechant ein. „In Hollabrunn dürfen sie – nicht nur in der Faschingszeit – munter drauf los werken und weiteren Schaden anrichten“, bekrittelt er die nun entgehenden Mieteinnahmen. Generell habe es in der Vergangenheit vermehrt Beschwerden von Vereinen über die Umstände vor Ort gegeben.

Für Eckhardt es ist klar: Es gehört ein Konzept für die Sanierung des Platzes sowie für Adaptierungen rund um den Betrieb auf den Tisch. Die Kompetenzstruktur (Studentenheim für Kunstrasenplatz zuständig) hält er für hinterfragenswert. „Hallenwarte wären vernünftiger.“