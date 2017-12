Letzte Termine im Stadt-Advent.

Nach dem unterhaltsamen, vielfältigen, von der Hollabrunn Marketing GmbH (HoMaG) auf die Beine gestellten vergangenen Advent-Samstag in der Innenstadt öffnet am Samstag, 23.12., in der Hollabrunner Stadtbücherei von 13.30 bis 17.30 Uhr ein letztes Mal die Christkindl-Werkstatt. Um 16 Uhr verzaubert Magier Florian Graf die Gäste im Modehaus Schneider.

Am Sonntag, 24.12., ist der Kasperl im Stadtsaal-Südfoyer zu sehen (10 Uhr). Das Friedenslicht aus Bethlehem kann man sich im Feuerwehrhaus (9 bis 13 Uhr) oder bei den Pfadfindern am Hauptplatz (ab 14 Uhr) holen.

Ab Mittwoch, 27.12., öffnet dann das Silvesterdorf am Hauptplatz, wo am 31.12. ab 22 Uhr der Jahreswechsel mit DJ Rainer Schober begangen wird.