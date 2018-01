Einstimmig angenommen wurde der SPÖ-Antrag, Kundmachungen und Verlautbarungen der Gemeinde über die Gemeindehomepage zu veröffentlichen, um das Bürgerservice zu forcieren. Die notwendige Information zu jeder Zeit an jedem Ort sollte im 21. Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit sein, meint Gemeinderat Peter Tauschitz.

Bürger damit an keine Öffnungszeiten gebunden

Der interessierte Bürger spare sich so den Weg zu der Anschlagtafel im Rathaus und sei auch an keine Öffnungszeiten gebunden. Auch die Veröffentlichung der Flächenwidmungspläne über den NÖ-Atlas konnte auf Antrag der SPÖ Hollabrunn in die Wege geleitet werden, erinnert Klubobmann Alexander Eckhardt. Die entsprechende Verfügbarkeit der Pläne sei mit Anfang 2018 vorgesehen.

Von der ÖVP und Liste Scharinger abgelehnt wurde der SPÖ-Zusatzantrag zur Nutzung des Planungstools der NÖ Landesregierung (Raumordnung und Regionalpolitik) für zukünftige Siedlungsentwicklungen. Die Ergebnisse der Berechnungen sollten im zuständigen Ausschuss präsentiert werden.

Fachfirmen, die beauftragt werden, hätten das ohnehin zu berücksichtigen, warf VP-Vize Alfred Babinsky ein. Eine Gegenüberstellung von Kosten und Einnahmen werde bei jedem Projekt praktiziert, betonte VP-Stadtrat Günter Schnötzinger.