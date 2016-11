Man nehme 26 der besten Musikschüler des Landes und forme sie zu einem Klangkörper, einen engagierten Dirigenten mit Erfahrung und reichlich Enthusiasmus und eine gute Mischung aus Werken der Swing-Ära – und fertig ist das Jugendjazzorchester Niederösterreich.

Am Sonntag, dem 20. November, um 17 Uhr können sich die – wahrscheinlich zahlreichen – Besucher beim Big-Band-Konzert im Stadtsaal Hollabrunn unter der Leitung von Andreas Pranzl von der Spritzigkeit der talentierten Nachwuchsmusiker überzeugen.

Junior Big Band bringt Swing und Latin

Gemeinsam mit der Junior Big Band der Musikschule Hollabrunn unter der Leitung von Patrick Rapp wird groovig-swingender Big-Band-Sound vom Feinsten geboten. Mit bekannten Songs wie „Almost Like Being in Love“ oder „Puttin’ on the Ritz“ sowie Fusion- und Jazz-Nummern von musikalischen Größen wie Mike Stern oder Bill Holman werden die Mitglieder des Jugendjazzorchesters das Publikum begeistern. Die Junior Big Band bringt Swing und Latin mit vielen Vocal-Features.

Das Jugendjazzorchester NÖ mit seinem Motto „Jazz we can“ gehört neben dem Jugendsinfonieorchester und der Jungen Bläserphilharmonie NÖ zu den drei Landesjugendorchestern. Es wird vom Musikschulmanagement NÖ organisiert und bietet talentierten jungen Jazz- und Popularmusikern professionelle Arbeits- und Auftrittserfahrungen.

Seit dem Schuljahr 2013 wird das Jugendjazzorchester in Zusammenarbeit mit der Franz Schmidt-Musikschule Perchtoldsdorf geführt. Die Veranstaltung, die zu „Let’s swing“ anregen soll, ist eine Kooperation des Musikschulmanagements Niederösterreich mit dem Kiwanis Club Weinviertel. -cp-