Ein Bankomatdiebstahl in Hollabrunn aus dem Vorjahr ist nun aufgeklärt worden.

Ein spektakulärer Bankomatdiebstahl ließ im Mai 2017 die Bezirke Hollabrunn und Horn aufhorchen:

Artikel #48930557

Das Landeskriminalamt NÖ konnte s eine Verbindung zu einer rumänischen Tätergruppe herstellen. Eine 28-jährige Frau lieferte bei der Festnahme wichtige Hinweise auf drei weitere mutmaßliche Täter. Zwei der Männer sitzen nun in der Justizanstalt Korneuburg in Haft, ein weiterer Täter wurde in Italien inhaftiert, eine Auslieferung nach Österreich ist angesetzt. Die drei Männer und die Frau sind laut Polizei umfassend geständig.