Die Gemeinde plant einen neuen Kindergarten, dessen Standort in der Lokalpolitik bis zuletzt heftig umstritten war. Er sollte nämlich am Hollabrunner Messegelände errichtet werden. In der Nähe der Bahn und in der Nähe eines Umspannwerks der EVN.

Geförderte Gruppenzahl soll erhöht werden

Seit gestern Dienstag ist es fix: Die Pläne wurden über Bord geworfen, ein besserer Standort wurde gefunden: Gegenüber der Sporthalle an der Ecke Aumühlgasse/Josef Weisleinstraße.

Die Begründung: Das Land NÖ habe in den vergangenen Wochen und Monaten die Richtlinien zur Errichtung von Kindergärten und Tagesbetreuungsstätten überarbeitet. Diese Gespräche habe die Stadtgemeinde Hollabrunn genau verfolgt. Nun sei in Abstimmung mit der Kindergartenabteilung des Landes ein Standortwechsel besprochen worden.

Denn bisher förderte das Land NÖ nur die Errichtung von maximal acht Kindergartengruppen. Jetzt soll die geförderte Gruppenzahl erhöht werden. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, am selben Standort eine zusätzliche Tagesbetreuung für Kinder unter zweieinhalb Jahren zu errichten.

Eine solche Erweiterung sei am Standort am Messegelände, zwischen ÖBB und Strudelteich, nicht möglich, da zusätzliche Freiflächen für Kinder nicht zur Verfügung stehen würden.

Am neuen Standort, in der Josef Weisleinstraße – dort, wo der Zirkus seine Zelte aufschlägt, wenn er in der Stadt ist – könne auf die steigende Nachfrage an Kleinkindbetreuung und Kindergartenplätzen rascher und flexibler reagiert werden. Daher wird in Abstimmung mit den Behörden eine Bedarfserhebung für die Errichtung einer Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder unter zweieinhalb Jahren am neuen Standort durchgeführt.