Mit der „Fächer-Polonaise“ von Carl Michael Ziehrer wird traditionell der Wiener Opernball eröffnet. Heuer war sie auch der Auftakt des 41. Neujahrskonzertes der Stadtmusik im Stadtsaal und es wurde ebenfalls dazu getanzt. Allerdings nicht von den Musikern, sondern von 30 Mitgliedern des Union Tanzteams.

Herbert Klinger leitete das Neujahrskonzert mit großer Konzentration. | Pfeiffer

Nach einem Melodienreigen aus der Operette „Wiener Blut“ gedachten die Stadtmusik und der Dirigent des Konzertes Herbert Klinger dem letzten Jahr verstorbenen Erich Wessner. Als Würdigung spielte die Stadtmusik den melancholischen Walzer in Moll „Sommernacht in Prag“.

Das Union Tanzteam stimmte schon mal auf die kommende Ballsaison und die Wintershow des Vereins ein. | Pfeiffer

Hollabrunn lernte eine neue Stimme kennen

Mit „Don’t cry for me Argentina“ aus dem Musical „Evita“ lernte Hollabrunn ein neues Gesicht, besser gesagt eine neue Stimme kennen: Die in Znaim geborene Sängerin Nikol Kotrnetzova. Ein absoluter Glücksgriff, wie sich recht bald herausstellen sollte. Die junge Künstlerin verfügt über Charisma, Präsenz und eine packende und mitreißend direkte Art der Interpretation. Kotrnetzova war im zweiten Teil, zur Freude des Publikums, mit dem Bond-Song „Skyfall“ und einem Medley aus dem Musical „Die Schöne und das Biest“ noch einmal zu hören.

Mit dem schwungvollen Stück „Clarinet Candy“ konnten Joachim Celoud und David Blöch ihr meisterliches Können unter Beweis stellen. Karl-Gerhard Straßl war bereits zum sechsten Mal ein sehr charmanter Moderator des Konzertes.

Und natürlich durfte der „Radetzkymarsch“ als Finale des Konzertes nicht fehlen.