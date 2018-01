Zu den üblichen vier Wochenstunden im Fach „Bewegung und Sport“ haben die Kinder dieser 1. Klasse drei zusätzliche Turnstunden – also insgesamt sieben Sportstunden, wobei eine Doppelstunde an einem Nachmittag stattfindet. Das entspricht dem Ausmaß, wie es auch in einer Sportmittelschule vorgesehen ist. Die Anmeldung für die Sportklasse mit der Überprüfung der sportlichen Anforderungen findet am Freitag, dem 2. Februar, von 10 bis 13 Uhr in der NMS Hollabrunn statt (Schulnachricht und Sportkleidung erforderlich).

Ziel ist es, die lebenslange Freude an der Bewegung zu wecken; zur persönlichen und sozialen Entwicklung der Kinder beizutragen; ein breites Spektrum an Bewegungsinhalten anzubieten; auf individuelle Stärken einzugehen; in Wettkämpfen soziale Kompetenzen zu stärken.

Die Infrastruktur im unmittelbaren Umfeld mit zwei Turnhallen, Mehrzweckplatz, Kunsteisbahn, Schwimmbad, Leichtathletikanlagen, Tennis- und Beachvolleyballplätzen, Kunstrasenplatz und Wald sei prädestiniert für diesen Sportschwerpunkt, betont Direktor Bernhard Aschinger. Außerdem soll die Zusammenarbeit mit den Hollabrunner Sportvereinen forciert werden.

Zum sportlichen Angebot zählen außerdem mehrtägige Schulveranstaltungen wie eine Schwimmwoche in der Therme Lutzmannsburg, eine Wintersportwoche in Lackenhof und eine Sommersportwoche in Mariazell. Aber auch eintägige Sportexkursionen stehen auf dem Programm.