„Es wartet viel Arbeit auf den neuen Obmann“, lacht Dungl mit Blick auf das Jubiläumsjahr zum 60-jährigen Bestehen des Ensembles. „Das Programm ist dichtest gedrängt“, bestätigt Jirsa. Die Augen sind unter anderem bereits aufs Neujahrskonzert in Hollabrunn gerichtet sowie auf den mittlerweile elften Neujahrsauftritt im malerischen Znaimer Konzerthaus, der am 19. Jänner über die Bühne gehen wird.

Gerhard Dungl blickt indes mit Freude auf 38 Jahre als Funktionär zurück. Gesundheitliche Probleme hatten ihn zwischenzeitlich eingebremst. „Jetzt geht es mir wieder sehr gut“, sagt der Hollabrunner, der wieder als Schlagzeuger in der Stadtmusik aktiv ist, auch Klarinette und Saxophon beherrscht und dessen Söhne ebenfalls der Formation angehören.

Was den früheren HAK-Direktor, Landesschulinspektor und Stadtrat Jirsa dazu bewog, das Obmann-Amt zu übernehmen, lest ihr in eurer Hollabrunner NÖN.