Hollabrunn

Dort stand der Musik-Animationsfilm „Sing“ am Programm.

Zum Inhalt: Der Koala Buster Moon leitet ein früher schillerndes Theater, das sein Vater aufgebaut hatte, doch es steht finanziell vor dem Ruin. Er nutzt seine letzte Chance, es zu erhalten und veranstaltet eine Casting-Show. Als Kandidaten qualifizieren sich unter anderen der Gorilla Johnny, der mit einer gefühlvollen Ballade den kriminellen Machenschaften seines Vaters entkommen möchte, das schüchterne Elefanten-Mädchen Meena, das unter starkem Lampenfieber leidet, die gestresste Schweine-Mama Rosina und das Punk-Rock-Stachelschwein-Teenager-Mädchen Ash, das seinen arroganten Freund loswerden und nun auf Solopfaden wandeln will. Sie alle träumen von der großen Karriere, proben und trainieren hart, doch dann kommt alles anders als erwartet …

HLW

Der Soundtrack des Films wurde in die Kandidatenliste der Anwärter für die Oscarverleihung 2017 („Beste Filmmusik“) aufgenommen. Die Lieder „Faith“ und „Set It All Free“ gehen als „Beste Filmsongs“ ins Oscarrennen. „Der Ausflug machte sowohl Schülern als auch Lehrern großen Spaß. Wir waren uns einig: einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre“, berichtet Werner Prokop.