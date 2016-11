Den Nebelscheinwerfer und die Kennzeichenhalterung demoliert, den Wagen rot besprüht und die Kennzeichen mitgehen lassen: Was an sich schon kein Kavaliersdelikt ist, soll ein aus Kroatien stammender Mann an einem Polizeiauto vollführt haben – und zwar direkt am Parkplatz vor einer Polizeiinspektion im Bezirk Hollabrunn. Dafür musste sich der 38-Jährige, der mittlerweile nicht mehr in der Gegend lebt, nun am Bezirksgericht verantworten.

15-jähriger Nachbar: Reichlich Alkohol floss

Der Angeklagte bekannte sich zunächst nicht schuldig. Das alles habe ein Serbe gemacht, der damals für mehrere Wochen bei ihm gewohnt habe. Dieser war jedoch vor der Verhandlung nicht auffindbar.

Von den geladenen Zeugen ließ sich einer entschuldigen, ein anderer (19) tauchte einfach nicht auf und muss nun mit einer Ordnungsstrafe rechnen. Der 15-jährige Nachbar sagte hingegen aus, dass man sich im Haus des Kroaten getroffen habe und bei den anderen reichlich Alkohol geflossen sei.

Irgendwann sei dann die Idee laut geworden, mit der Lackdose zur Polizei zu gehen. Er habe aber nicht immer alles verstanden, was da in fremder Sprache gesprochen wurde.

„Beweisfotos“ mit den Polizeikennzeichen

Ein Freund habe ihm teilweise übersetzt, welche Wetten der Serbe und der Kroate ausheckten. Später sei der Kroate mit den Kennzeichen zurückgekommen. Es seien Fotos mit den Kennzeichen geschossen und anschließend sei weiter getrunken worden.

Der Sohn (18) des Angeklagten gab im Zeugenstand an, mit seiner Freundin die meiste Zeit im Nebenzimmer verbracht zu haben. Wer die Kennzeichen ins Haus gebracht hatte, wisse er nicht. Er habe nur gesehen, wie sich der Serbe damit fotografieren ließ.

Der Angeklagte blieb zunächst dabei, nichts gemacht zu haben. Schließlich stellte sich heraus, dass man gemeinsam vier Flaschen Whisky geleert hatte. Er allein hatte etwa eineinhalb Flaschen intus. „Kann es sein, dass wir nicht mehr alles von diesem Abend wissen?“, fragte Richter Erhard Neubauer und bot dem 38-Jährigen an, das Verfahren gegen eine Zahlung von 700 Euro – davon rund 425 Euro als Schadenswiedergutmachung – einzustellen. „Dazu braucht es aber eine Tateinsicht!“

Der Angeklagte räumte schließlich ein, schuldig zu sein, und nahm dieses Diversionsangebot an. -cr-