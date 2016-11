Hollabrunn

Polizei-Verein hilft dem Sonnendach .

Eine Spende in Höhe von 500 Euro überbrachten Chefinspektor Walter Hafner, Bezirksinspektor Norbert Riedl und Bezirksinspektor Wolfgang Bauer am Samstag im Namen der internationalen Polizeivereinigung IPA an das Hollabrunner Sonnendach.