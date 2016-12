In Zusammenarbeit mit VP-Umweltgemeinderat Josef Keck will die SPÖ Hollabrunn den Radverkehr in der Stadtgemeinde attraktiver machen. Denn es sei im Verkehrskonzept erkennbar, dass das Radnetz rund um die Bezirkshauptstadt verbesserungswürdig ist, erklärt Klubobmann Alexander Eckhardt (SP).

Ein erster Erfolg sei die rasche Wiedererrichtung der im Sommer gesperrten Brücke über den Göllersbach zwischen Sonnberg und Hollabrunn. Ein weiteres Ziel ist die Schaffung eines einheitlichen Beschilderungssystems im gesamten Gemeindegebiet. Die Errichtung von zeitgemäßen und ausreichenden Radabstellmöglichkeiten sei einerseits bei öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise beim Rathaus, beim Stadtsaal und beim Bad vorgesehen, andererseits soll auch eine Förderung überlegt werden, wenn Handelstreibende entsprechende Abstellmöglichkeiten errichten, schildert Gemeinderat Hannes Biller (SP).