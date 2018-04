Nach der Abschaffung des Pflegeregresses verzeichnet Niederösterreich einen steigenden Bedarf an stationären Pflegeplätzen. Das Land stöhnt unter den Mehrkosten, die zunächst mit über 50 Millionen Euro beziffert wurden, mittlerweile sogar schon mit über 100 Millionen Euro geschätzt werden. Die NÖN fragte in den beiden Pflegeheimen im Bezirk nach, wie sich dort die Situation darstellt.

Karl Reiser, Direktor im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Hollabrunn, verzeichnet eine Anfragesteigerung gegenüber dem Vorjahr von rund 20 Prozent. „Mit ein paar wichtigen Maßnahmen“ sei das bewältigbar.

Die Pflege- und Betreuungszentren in Hollabrunn und Retz sind voll ausgelastet. Mit einem guten Netzwerk sei die steigende Nachfrage aber vorerst zu bewältigen. | NOEN, NÖN

Neben der Langzeitpflege als wichtige Säule gibt es Sonderpflegeformen, die sehr gut ankommen, wie der Direktor betont. So etwa die Kurzzeitpflege (bis zu sechs Wochen pro Jahr) oder die rehabilitative Übergangspflege. Dabei wird für medizinisch abgeklärte Patienten ein Zeitraum von bis zu zwölf Wochen überbrückt, ehe diese wieder zurück in die eigenen vier Wände können.

Integrative Tagespflege wird ebenso angeboten. „Es gilt, gut hinzuhören und zu erkennen, was wirklich benötigt wird. Wichtig ist es, die Kunden im Aufnahmemanagement gut abzuholen.“

Im PBZ Retz berichtet Direktor Horst Winkler von stetig ansteigender Nachfrage seit Herbst 2017. Doch viele Kunden würden die seit 2004 geltenden Voraussetzungen (mindestens 60 Jahre und Pflegestufe 4) nicht erfüllen. Weil viele Menschen diese gar nicht kennen, wurden in letzter Zeit dementsprechend viele Beratungsgespräche geführt. „Wir können in diesen Fällen auf die mobilen Dienste verweisen“, sagt Winkler.

Einrichtungen im Weinviertel arbeiten eng zusammen

Mit 109 Plätzen ist das PBZ Retz derzeit voll belegt. Um in dringenden Fällen rasch reagieren zu können, arbeiten alle Einrichtungen im Weinviertel eng zusammen. „Das heißt, dass die Menschen kurzfristig in Mistelbach oder Laa an der Thaya untergebracht werden und dann nach Retz zurückgeholt werden können“, erklärt Winkler. Die Wartezeit beläuft sich auf ungefähr vier bis acht Wochen. Manchmal kann die Übergangszeit auch mithilfe der Angehörigen oder mit mobilen Pflegediensten überbrückt werden.

30 der 104 Plätze im PBZ Hollabrunn entfallen auf den Wohnteil, wo bereits Menschen mit Pflegestufe 3 aufgenommen werden können. „Auch so können wir einiges abfedern“, sagt Karl Reiser, der auch die gute Vernetzung mit der Bezirkshauptmannschaft unterstreicht. Erst kürzlich habe er Lob geerntet, weil für eine Dame aus Hollabrunn kurzfristig ein Platz in Gänserndorf organisiert werden konnte. „Wenn jeder allein sein Supperl kocht, werden wir nichts bewegen.“

Der schon lange geplante Neubau des Hollabrunner Pflegeheims in der Nähe des Krankenhauses befindet sich übrigens nach wie vor in der Warteschleife.