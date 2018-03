Mit 92 Akademien an 38 Standorten und zehn kreativen Feldern ist die Angebotspalette derzeit so breit gefächert wie nie zuvor. Die Niederösterreichische Kreativakademie ist ein außerschulisches Kultur- und Bildungsprojekt, das sich der künstlerischen und kreativen Förderung junger Menschen verschrieben hat. Mit rund 1.600 Teilnehmenden pro Jahr ist die sie ein fixer Bestandteil der niederösterreichischen Bildungslandschaft und unter dem Dach der NÖ Kreativ GmbH in das Angebot der Kultur.Region.Niederösterreich eingebettet.

