Hollabrunn

Ziel der Veranstaltung ist es, Angebote zu schaffen, um die Region für die Jugend attraktiver und lebenswerter zu gestalten. „Alle jene, die mit Jugendlichen ehrenamtlich zu tun haben, sollten diesen Workshop nutzen und sich Unterstützung für die kommunale Jugendarbeit holen“, meint Regionsobmann Johann Gartner.

Vertreter vom Jugendcoaching des Landes NÖ, vom Verein menschen.leben sowie der Jugendinfo NÖ werden den Teilnehmer ein Rüstzeug für die Arbeit mit Jugendlichen mit auf den Weg geben. Gemeinsam wird an regionalen Projektideen getüftelt. Am Themenplan: eine regionale Jugendveranstaltungsplattform, Sportevents, Vernetzung, Abstimmungen, Jugendshuttle, Praktika in der Region, Start-ups etc. Den Abschluss bildet eine Grillerei.

Anmeldung und Infos: office@weinviertler-ideenpool.at, www.leader.co.at.