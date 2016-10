Mit dem Künstler Uwe Tisch und ihrem Kreativlehrer Werner Prokop setzten die 26 Jugendlichen das Thema "Metamorphose" in Acrylbildern um. Schon im November werden diese Bilder mit Comics weiterbearbeitet. Im Mai 2017 wird eine Vernissage in der HLW Hollabrunn stattfinden, in der Texte und Musik sowie alle Acrylbilder und Fotos der Bevölkerung präsentiert werden.