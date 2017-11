Schulstarthilfe: SPÖ zieht mit.

In der letzten Hollabrunner Gemeinderatssitzung wurde von der FPÖ Ende September der Antrag gestellt, für alle Volksschüler ein Schulstartgeld in Höhe von 100 Euro zu gewähren. Die Thematik wurde in den Ausschuss verwiesen. Die SPÖ Hollabrunn vermeldet nun, die Forderung unterstützen zu wollen. „Als Beitrag zu einer effizienten und bedarfsorientierten Familienpolitik“, wie Klubchef Alexander Eckhardt betont.

Die SPÖ werde sich in der bevorstehenden Ausschusssitzung dafür einsetzen, dass das Schulstartgeld ohne einkommensabhängiger Staffelung eingeführt wird. „Wir sehen jedoch die Gymnasiasten und Mittelschüler im Antrag der FPÖ benachteiligt“, sagt Gemeinderätin Elke Eckhardt, die selbst als Pädagogin in Wien arbeitet. Daher soll das Schulstartgeld für alle Pflichtschüler gelten.

Wiener Modell zum Schulstart auf für NÖ?

Langfristig wolle sich die SPÖ Hollabrunn in der Landespartei dafür einsetzen, dass das Wiener Modell zum Schulstart auch in Niederösterreich zum Tragen kommt. „Hier werden den Schülern sämtliche Schulunterlagen in der Schule zur Verfügung gestellt. Die Eltern ersparen sich dadurch nicht nur Kosten, sondern auch jede Menge Stress zu Schulbeginn“, schildert Elke Eckhardt. Die Schule dürfe kein Kostentreiber sein, Bildung sei eine sozialpolitische Aufgabe der Allgemeinheit.

Die SPÖ Hollabrunn rechnet mit Jahreskosten von 60.000 Euro, die für die Stadtgemeinde anfallen würden. „Finanziert werden soll die Hollabrunner Schulstarthilfe durch die Auflösung und Liquidation der KommReal GmbH und die Streichung anderer Kostentreiber im Budget“, erklärt Alexander Eckhardt.

