SP-Eckhardt: „Beschlüsse werden nicht umgesetzt!“.

Alexander Eckhardt, Klubobmann der Hollabrunner SPÖ, ist die Meldung über die Sanierung der Hollabrunner Hundezone in der Aumühlgasse nicht entgangen. Die Sozialdemokraten bleiben aber dabei, dass der Waldsportplatz eine Hundeauslaufzone werden soll, bis eine endgültige Entscheidung über die zukünftige Nutzung des Areals am Rand des Kirchenwaldes getroffen wird.

„Das ist die Initiative der SPÖ Hollabrunn, um Bewegung in die bisher ungeklärte Frage der Weiterverwendung zu bringen“, heißt es in Eckhardts Aussendung. Denn seit die Roten die Anfrage an die Gemeinde stellten, sind drei Monate vergangen, ohne dass die Causa in einem Arbeitskreis behandelt wurde, so wie es in der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen worden war. „Ursache ist die nicht erfolgte Einberufung des Arbeitskreises, dieser ruht seit September 2017 und wartet bisher vergebens auf eine Belebung“, so der Klubobmann. Darum stelle sich die SPÖ Hollabrunn „die Frage der notwendigen Ernsthaftigkeit bei der Umsetzung von Beschlüssen des Gemeinderates“.

Veröffentlichung „lässt bald ein Jahr auf sich warten“

Ähnliches gelte für den einstimmigen Beschluss zur Veröffentlichung der Flächenwidmungspläne der Gemeinde über den NÖAltas. Diese wichtige Initiative zur Verbesserung des Bürgerservice wurde ebenso von der Hollabrunner SPÖ eingebracht und einstimmig im Gemeinderat beschlossen. „Die Umsetzung lässt seit bald einem Jahr auf sich warten“, erinnert Eckhardt. Der Verdacht liege nahe, dass das noch im Jänner propagierte „Miteinander“ in Hollabrunn scheinbar gemeinsam mit den Plakaten wieder verschwunden sei.

Während der Arbeitskreis zum Waldsportplatz in Winterruhe verfallen sei, gebe es für Hundehalter aber dennoch eine positive Wendung. Die bestehende Hundeauslaufzone, bei der noch im Jänner die Meinung „Es ist leider nass, wenn es regnet“ vertreten worden sei und deren Sanierung wegen der hohen Kosten skeptisch betrachtet worden sei, „ wird schon im Frühjahr saniert werden und an jenen Stellen, an denen es notwendig ist, wird ein neuer Bodenbelag durch den Bauhof aufgebracht“, ist auch der SPÖ-Klubobmann erfreut.