Ein sportlicher und gesellschaftlicher Höhepunkt in Hollabrunn rückt näher: Am Sonntag, dem 9. Oktober, findet wieder der „4KellergassenLauf“ statt.

Sportliches Spektakel in den Kellergassen .

Noch bis Mittwoch, 5. Oktober, kann man sich auf www.4kellergassenlauf.at zum vergünstigten Tarif für das Laufspektakel anmelden. Am Renntag gibt es noch bis 30 Minuten vor dem Start die Gelegenheit, für einen der Bewerbe zu nnen.

Der Startschuss für den Hauptbewerb fällt um 10 Uhr, Hobby- und Staffelauf beginnen um 10.15 Uhr, 15 Minuten später starten die Walker und um 11.45 bzw. 12 Uhr stehen die Kinderläufe über 600 und 1.200 Meter am Programm. Als Siegertrophäen gibt es in allen Wertungen eigens kreierte Kellerkatzen-Skulpturen, die Zweit- und Drittplatzierten der Hauptbewerbe sowie alle teilnehmenden Kids erhalten Medaillen.

Start und Ziel der Veranstaltung liegen beim Sporthotel/Studentenheim Hollabrunn in der Dechant Pfeiferstraße 3, das eine umfassende Infrastruktur bietet und vom Bahnhof in drei Gehminuten erreichbar ist. Hier findet um 13 Uhr auch die Siegerehrung statt. Sportstadtrat Kornelius Schneider, Chef des Organisationskomitees, freut sich auf die Neuauflage des Events in den Hollabrunner Kellergassen: „Stadtgemeinde und Lauftreff bereiten auch heuer wieder ein Spektakel der Extraklasse vor“, verspricht er. Der Bewerb zählt zum Schmidataler Laufcup.