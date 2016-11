Sie sind in der Gemeinde regelmäßig als vertrauensvolle Ansprechpartner in Bezug auf Familie, Beziehungen, Schule, Arbeit, Finanzen oder Gewalt unterwegs. Am Mittwoch, dem 9. November, laden die Mitarbeiter der jugendarbeit.07 von 15 bis 20 Uhr ins „Jugendcafé Spotlight“ zu einem Tag der offenen Tür.

Alle Interessierten haben die Möglichkeit, den Jugendtreff in der Josef Weislein-Straße 9 und das Hollabrunner Jugendprojekt kennenzulernen sowie mit den Jugendarbeitern zu sprechen. Gegen Voranmeldung wird der Treff außerdem am Vormittag für alle Hollabrunner Schulen geöffnet.

„Es ist uns ein Anliegen, der Bevölkerung regelmäßig die Gelegenheit zu geben, Einblick in unsere Arbeit zu erhalten, da dies während der regulären Öffnungszeiten des Jugendtreffs zum Beispiel für Erwachsene nicht möglich ist“, erklärt Projektleiter Mario David. Er hofft auf regen Austausch mit Eltern, Lehrern, Politikern oder anderen Kooperationspartnern. Der Tag soll auch der Vernetzung und dem Abbau von Vorurteilen dienen.

Für den Nachmittag wird ein Programm mit Billard, Riesenschach, Slackline, Wuzzeln und vielem mehr organisiert, an dem sich alle Besucher aktiv beteiligen können. Für das leibliche Wohl wird mit Maroni, Aufstrichen, Broten, Kuchen und Säften gesorgt. Außerdem haben die Jugendlichen eine Fotoausstellung gestaltet, die über die vergangenen Veranstaltungen und Aktionen informiert.

Das „Spotlight“ hat regulär jeden Montag, 16 bis 19 Uhr, und Mittwoch, 16 bis 20 Uhr, geöffnet und bietet der Jugend viel Raum zur Entfaltung. Zur Verfügung stehen neben einem Billard- und einem Tischfußballtisch auch ein Tanz- und Musikraum, eine Küche mit Aufenthaltsraum sowie eine Chillout-Zone.

Am 13. Dezember (15 bis 18 Uhr) wird es übrigens einen Selbstverteidigungsworkshop für Mädchen geben.

Kontakt: Jugendarbeiterin Maria: 0664-8236231, E-Mail an maria@menschen-leben.at; Facebook: „Jugend Arbeit Hollabrunn“, www.jugendarbeit.at.