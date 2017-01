„Wir freuen uns, dass unserer Aufforderung nach einer raschen Klärung mit Volksfest und Hütterl nachgegangen worden ist“, kommentierte SPÖ-Fraktionschef Alexander Eckhardt den NÖN-Bericht der Vorwoche, in dem sich der Bürgermeister zu beiden Hollabrunner Institutionen bekannte, und verwies auf eine entsprechende SPÖ-Aussendung im Dezember. Darin wurde auch auf die Adaptierung der Verkehrsinfrastruktur und Einbindung der betroffenen Eltern gepocht.

In ihrer jüngsten Aussendung kündigten die Sozialdemokraten am Montag nun eine Offensive für Freizeitaktivitäten an. Die SPÖ Hollabrunn werde 2017 Vorschläge dazu unterbreiten und Schwerpunkte setzen. Gemeinsames Motto ist „familienfreundliche Gemeinde“, die Maßnahmen sollen in den zuständigen Ausschüssen eingebracht werden.

(Rad-)Wanderwege sollen nach der erfolgreichen Wiederbelebung der Koliskowarte neu ausgerichtet werden, auch die Schaffung kinderwagentauglicher Spazierwege und kindgerechter Radrouten stehe auf der Agenda.

Erhalt des Waldsportplatzes spielt zentrale Rolle

„Der Erhalt des Waldsportplatzes im Kirchenwald mir entsprechender Nachnutzung für Sport, Kultur und Freizeit spielt in unseren Überlegungen eine zentrale Rolle“, betont SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant. „Eine Verbauung dieser Landschaft wäre ein Stich ins Herz.“

Weiters fordert die SPÖ eine Schwerpunktsetzung bei der Umgestaltung von Spielplätzen., um sämtliche Altersgruppen zufriedenstellen zu können. „Ein erster Erfolg ist die Neugestaltung des Wasserparks im Jahr 2017, bei dem diese Grundsätze verfolgt werden“, sagt Gemeinderätin Elke Sklenar, die sich als Pädagogin hier vermehrt einbringen möchte.

Einfamilien- oder Reihenhäuser nicht ausgeschlossen

Um die Informationen über das Angebot publik zu machen, fanden übrigens auch Gespräche mit Stadtmanagerin Julia Katschnig statt, die mit der Neugestaltung der Gemeindehomepage befasst ist.

Zum angesprochenen Waldsportplatz betont VP-Finanzstadtrat Kornelius Schneider einmal mehr, dass hier kein großvolumiger Wohnbau vorgesehen sei. Einfamilien- oder Reihenhäuser in einfacher Bauweise seien aber nicht auszuschließen: „Unser Waldgebiet ist vergleichsweise unerschöpflich. Der Erholungsraum ist gegeben und wird auch weiterhin gegeben sein, weil wir nicht rigoros eingreifen“, schließt Schneider nachhaltige negative Auswirkungen aus.