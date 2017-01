Das 20-jährige Firmenjubiläum feierte Autohaus-Chef Markus Hager vor einem Jahr mit einer Show der Shaolin-Mönche im Stadtsaal. Es war gleichzeitig der Startschuss für eine Reihe von Veranstaltungen, die der Hollabrunner Unternehmer gemeinsam mit seinem Kunden und Freund Herbert Fechter, der viele Künstler unter Vertrag hat, auf die Beine gestellt hat.

Zu Weihnachten sorgte Otto Schenk für einen „fulminanten Abend“, wie Hager betont, im mit 600 Besuchern vollen Stadtsaal. Nächstes Highlight ebendort: „Heimvorteil“ mit dem begnadeten Stimmenimitator Alex Kristan am 20. April. „Es sind einfach die Synergien vorhanden“, freut sich Hager über das erfolgreiche Zusammenspiel, das die Bekanntheit des Autohauses auch über die Bezirksgrenzen hinweg erhöht: Am 24. Februar gastiert Otto Schenk mit „Selten so gelacht“ im Zwettler Stadtsaal, am 11. Mai in Klosterneuburg.

Am 29. Mai kommt Andy Lee Lang mit der Presley-Story nach Hollabrunn, im Herbst (20.10.) steht bereits ein Termin mit Harry Prünster & Band. „Weitere werden folgen“, verspricht Hager, der für 2018 zudem ein Wiedersehen mit den Shaolin-Mönchen ankündigt. Viel Lob hat er für den Stadtsaal über: „Er bietet die besten Voraussetzungen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super.“

Tickets für die Events gibt’s auf in unserem Ticketshop von oeticket.com!