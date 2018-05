Privat

Zum 60. Geburtstag, den Gössl vergangenen Sommer im Stadtsaal feierte, beschrieb einer seiner Freunde, Mailbergs Bürgermeister Herbert Goldinger, den Sozialdemokraten so, wie ihn die meisten kannten: „Trotz deiner wirtschaftlichen Überlegenheit, deiner politischen Führungsposition und trotz deiner physischen Größe warst du nie ein Mensch, der sich über andere gestellt hat. Im Gegenteil: Indem du kleine Menschen groß gemacht hast, bist du selbst groß geworden – mit ihnen. Das war und ist deine wahre Größe.“

Schon vor seinem 60er stellte der ehemalige Bürgermeister von Nappersdorf-Kammersdorf die Weichen für die sozialdemokratische Zukunft im Bezirk: Er legte den Vorsitz in jüngere Hände. Der Immendorfer Richard Pregler trat am 8. Juni 2017 in Gössls Fußstapfen als Bezirkschef.

Auch wenn er mit dieser Übergabe seine Polit-Karriere offiziell beendet hatte, Ideen, was er mit seiner neu gewonnenen Freizeit anfangen wolle, hatte er zur Genüge: Während des vergangenen Jahres baute er eine neue Firma in der Toskana auf. „Cabrio Emotions“ hieß sein Betrieb, der klassische Cabrios vermietet. Für Autos, vor allem für Oldtimer, hat sich der Hollabrunner immer schon interessiert. Die Mentalität der Menschen, das gute Essen und die hervorragenden Weine zogen ihn mit der neuen Geschäftsidee in die Toskana.

Zweite Heimat in der Toskana gefunden

Dass ihm „kaufmännische Denken“ liege, zeigte sich in seiner beruflichen Laufbahn. Als er die HAK abschloss, war er einer von sechs männlichen Absolventen im Bezirk. Alle Türen standen den jungen Männern offen. Gern erzählte Gössl davon, dass er sich vor 30 Jahren selbstständig gemacht hat, sein Unternehmen, die Sivag-Pumpen in Hollabrunn, sind auf dem Schokoladenpumpensektor marktführend. Eigentümer des Betriebs ist der Hollabrunner geblieben. Er hatte aber ein Management aufgebaut, das ihn begeisterte, wie er erzählte.

Erste Stimmen

„An dem höchsten Feiertag der Sozialdemokratie haben wir den Verlust eines verdienten Sozialdemokraten und guten Freundes aus dem Bezirk zu verkraften“, so Richard Pregler in einer ersten Reaktion. Der Immendorfer übernahm im Vorjahr Gössls Amt als Bezirksvorsitzender. Vor einem Jahr überreichten die SPÖ Gössl die höchste Auszeichnung ihrer Bewegung, die Viktor-Adler-Plakette. „Heute fehlen uns die Worte über das Ableben von Werner Gössl. Der Schock über die unerwartete Nachricht sitzt tief. Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie“, sagt Pregler.

Preglers Kollegin im Nachbarbezirk Mistelbach und Weinviertelabgeordnete im Nationalrat, Melanie Erasim, kann die schlimme Nachricht ebenfalls kaum fassen. Sie habe Werner Gössl immer als guten Freund an ihrer Seite gewusst: „Mit Werner hat uns ein Mensch verlassen, der die Sozialdemokratie mit ganzem Herzen gelebt hat. Als Politiker, als Unternehmer und als lieber Wegbegleiter und Ratgeber, den ich sehr vermissen werde.“ Der 60-Jährige hatte auch Erasims politischen Werdegang immer tatkräftig unterstützt.

Gössls Familie bat am Mittwochmorgen, am Weg in die Toskana, vorerst von Spekulationen über die Umstände des Todes Abstand zu nehmen …