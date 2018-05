Im Jahre 1933 wurde die Pfadfindergruppe gegründet. Damals war das Erzbischöfliche Seminar am Kirchenplatz ihre Heimat. 50 ereignisreiche Jahre später bauten Hollabrunner Scouts eine Baustellenbaracke in Wien ab und transportierten das Material in die Löfflerstraße. Nach unzähligen Arbeitsstunden wurde das Heim 1986 fertiggestellt und schließlich 1988 feierlich eröffnet.

Pfadfinder Hollabrunn

Am 26. und 27. Mai werden die Jubiläen nun gebührend gefeiert. Die Pfadis – derzeit gibt es 195 aktive Mitglieder, darunter 91 Kinder und Jugendliche – werden einen Einblick in ihre Vergangenheit, in ihr gegenwärtiges Tun und in künftige Projekte geben; „gemütlich und urig, wie es bei den Pfadfindern halt so zugeht“, sagt Obmann Rainer Wunderl.

Am Plan: Mitmachstationen für Kinder, Lagerbauten zum Angreifen, Küche am offenen Feuer, Gitarrenmusik am Lagerfeuer sowie eine Ausstellung „von früher“.