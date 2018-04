Vor Urteilen im Prozess um gesprengte Pizzeria .

Am Donnerstag ist am Wiener Landesgericht der Prozess um einen Anschlag auf eine Pizzeria in Hollabrunn zu Ende gegangen, die laut Anklage in der Nacht auf den 13. März 2017 in versicherungsbetrügerischer Absicht in die Luft gejagt wurde.