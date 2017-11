Nach dem traditionellen Ball im Stadtsaal, bei dem die 1.000 Karten in weniger als einer Woche verkauft waren, wartet auf die HLW Hollabrunn am Freitag (13 bis 17.30 Uhr) und Samstag (9 bis 12 Uhr) mit den beiden Tagen der offenen Tür der nächste Höhepunkt. Direktor Leopold Mayer lädt mit seinem Lehrerteam und seinen Schülern dazu ein und hat ein vielfältiges Angebot sowie einige Neuerungen zu präsentieren.

So wird es künftig auch eine vegetarische Kochgruppe an der HLW geben. „Es gibt immer mehr, die mit Fleisch nicht arbeiten wollen. Wir sind jetzt die Ersten, die sich da drüber trauen“, erzählt der Direktor. Sieben Semester lang wird ausschließlich vegetarisch gekocht und auch das Prüfungsmenü wird fleischlos sein. In einem Semester wird es einen „Schnellsiedekurs“ mit Fleisch geben, damit die Jugendlichen später im beruflichen Leben keinen Nachteil haben.

„Wir leben in einem Zeitalter, in dem der Bezug zur Qualität und zu den Bedingungen, wie unsere Schlachttiere gehalten werden, verloren geht“, sieht Mayer hier einen Auftrag für seine Schule, für Bewusstsein zu sorgen. Ebenso sei es mit der Saisonalität („Ich muss nicht im Jänner Erdbeeren am Tisch haben.“) und mit der Möglichkeit, Speisen simpel selbst zuzubereiten, anstatt den Einkaufswagen mit Fertigprodukten zu füllen. „Die Gesellschaft kippt in eine andere Richtung. Wir schauen zu und haben das Fertiggericht im Ofen.“

Bilinguale Klasse geplant

Wenn die Nachfrage ausreicht, soll künftig auch eine bilinguale Klasse mit Englisch als Unterrichtssprache angeboten werden. Fortgesetzt wird die COOL-Klasse (Cooperatives Offenes Lernen). Hier haben die Schüler die Möglichkeit, in vier Unterrichtsgegenständen lernorientiert, eigenverantwortlich und selbstorganisiert zu lernen.

Außerdem muss ab dem Schuljahr 2018/19 die neue Oberstufe (nOST) umgesetzt werden. Hier wird jeder Unterrichtsgegenstand pro Semester beurteilt. Positive Leistungen bleiben erhalten, nur Negatives muss ausgebessert werden. Das soll die Motivation der Schüler heben, verstärkte Individualisierung und Kompetenzorientierung ermöglichen.

Schulwahl: Bestmögliche Aufklärung notwendig

Wichtig sei es jedenfalls, die Jugendlichen bestmöglich über die Optionen der Schulwahl aufzuklären, sagt Mayer. „Es gibt für alles die richtigen Typen. Mein Sohn war zum Beispiel total ein Typ fürs Gymnasium.“ Es sei auch nicht alles eine Kopfentscheidung. „Die Schüler sollen in die Schule hineingehen und sich wohlfühlen.“

In der dreijährigen Fachschule für wirtschaftliche Berufe gibt es wahlweise eine Vertiefung in sozialer oder digitaler Kompetenz. Mögliche Zusatzqualifikationen: Kinderbetreuerin, vegan-vegetarische Fachkraft, „Café und Pâtisserie“. Zwischen zweiter und dritter Klasse ist ein zweiwöchiges Praktikum zu absolvieren.

Im Jänner wird es an der HLW übrigens Seminare zur Schnittstellenproblematik zwischen Neuer Mittelschule und weiterführenden Schulen geben. Wichtig sei es, miteinander zu reden, um gemeinsam etwas zusammenzubringen, betont Direktor Mayer.