Die angekündigte Schließung des Fitnesscenters „enjoy“ in der Josef Weisleinstraße (die NÖN berichtete) hat nun wieder einen guten alten Bekannten aus der Disco-Szene auf den Plan gerufen: Engelbert Schram, der mittlerweile über 70 Lenze zählt, hält es für denkbar, in dem Gebäude eine Diskothek zu etablieren.

„Wir verfolgen das ja schon seit zwei Jahren“, macht Schram auf NÖN-Nachfrage kein großes Geheimnis daraus. Spruchreif sei aber noch nichts. Zum einen, weil Fitnesscenter-Betreiber Sascha Bauer noch bis Ende Juni in Miete steht, zum anderen, weil es dem Vernehmen nach einen weiteren Interessenten gibt, der an diesem Standort ein neues Fitnessstudio andenkt.

Für Schram steht jedenfalls fest, dass das Gebäude, dessen Eigentümerin nicht in der Gegend lebt, das einzige in Hollabrunn sei, das für eine Disco geeignet wäre. „Hier kannst du nur drei Sachen machen: eine Disco, einen Swingerclub oder ein Fitnessstudio.“ Die Fixkosten seien freilich hoch. Um jeden Preis wolle er das Projekt nicht verfolgen.

Gut möglich also, dass es wie schon vor etwa dreieinhalb Jahren am Ende nur bei viel Lärm um nichts bleibt. Damals wollte Schram eine Halle am Pumpen-Areal von Werner Gössl mieten, der den Disco-Betreiber letztlich als „Träumer“ bezeichnete. „Das war nur eine Notlösung“, erinnert sich dieser. Warum er sich das überhaupt noch einmal antun will? „Ich hab’ das 40 Jahre lang gelernt. Es wäre schade, das nicht zu nützen.“