Weiterer FPÖ-Austritt: „Kein Platz für Abcasher“.

Was sich intern bereits angebahnt hatte, wurde am Dienstag Realität. „Bin gerade bei der FPÖ ausgetreten. Bleibe aber Gemeinderat bis Ende der Legislaturperiode“, meldete sich der bisherige FPÖ-Stadtparteiobmann Johann Mareiner am frühen Nachmittag per SMS, nachdem er zuvor mehrmals nicht erreichbar war. Der Grund für diesen Schritt: Bezirksparteichef Christian Lausch, dessen dominanter Führungsstil von manchen Flanken kritisiert wird.

„Er wollte sich nicht der demokratischen Wahl stellen“Lausch über Mareiner

„Ich bin persönlich und menschlich sehr enttäuscht“, sagt Christian Lausch zum Parteiaustritt von Johann Mareiner. Seit drei Wochen herrschte Funkstille zwischen den beiden. Lausch habe versucht, ihn zu erreichen, um eine Aussprache möglich zu machen. Denn als die Freiheitlichen ihre Bezirksliste für die Landtagswahl wählten, sei Mareiner einfach davongelaufen. „Er wollte Spitzenkandidat werden, wollte sich aber nicht der demokratischen Wahl stellen“, erinnert sich Lausch.

Er habe versucht, die Partei zu erpressen, um die Position doch zu bekommen. „Wenn jemand versucht, die Hollabrunner FPÖ zu erpressen, muss ich das stoppen. Wir haben keinen Platz für Abcasher und Opportunisten.“ Lausch dementiert, dass er Mareiner versprochen haben soll, Erster auf der Bezirksliste zu sein. „Seit Mai 2016 erzählt er, dass er Hollabrunner Spitzenkandidat wird. Das habe ich ihm aber nie zugesagt.“

Im Mai 2017 habe sich Mareiner als Regional-Referent der FPNÖ beworben, scheiterte aber am Hearing. Die Enttäuschung, dass er keinen bezahlten Parteijob bekommt, sei groß gewesen, sagt Lausch.

Differenzen zwischen ihm und Mareiner sind dem Parlamentarier keine bekannt. „Ich glaube, er verwechselt Differenzen mit Enttäuschungen.“ Lausch habe den Stadtparteiobmann lediglich aufgefordert, Sitzungen zu machen und sich auch im Gemeinderat zu Wort zu melden. „Das ist aber nie passiert.“

Sommer bleibt positiv: „Ich sehe nach vorne“

Bezirksparteisekretär Michael Sommer ist ebenfalls enttäuscht über Mareiners Verhalten. Er bestätigt, dass Mareiner „mit aller Gewalt“ Listenerster werden wollte. „Er hat gesagt, wenn er es nicht wird, werden wir unser blaues Wunder erleben.“ Danach sei er gegangen.

Auch Sommer habe Mareiner nach diesem 6. November nicht mehr erreichen können. Der 21-Jährige, der von der Hollabrunner FPÖ zum Bezirksspitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt wurde, versteht nicht, dass Mareiner Lausch vorwerfe, ihn nicht als Regional-Referent „reingedrückt“ zu haben. „Bei diesem Job ging es um Qualifikation.“

Unterkriegen lassen wollen sich die Freiheitlichen von dem Konflikt nicht. Sommer: „Ich sehe nach vorne und freue mich dennoch schon auf den Wahlkampf.“

Durch Mareiners Austritt bleibt von der ursprünglich mit sechs Mandaten ausgestattete FPÖ Hollabrunn im Gemeinderat nur noch Lausch als „echter Blauer“. Zuvor hatte sich bekanntlich schon Stadtrat Wolfgang Scharinger von Lausch und den Freiheitlichen losgesagt. Sascha Bauer, Michael Bischof und Daniela Lichtenecker schlossen sich der Liste Scharinger an.