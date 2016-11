Insgesamt 76 Betriebe locken am Freitag ab 17 Uhr mit sehr attraktiven Vorteilsaktionen zur traditionellen Langen Einkaufsnacht. Neben den Shopping-Angeboten wird auch ein Rahmenprogramm geboten. Dieses startet bereits vor dem offiziellen Beginn. Ab 14 Uhr hat das Adventdorf am Hauptplatz gemeinsam mit dem Wochenmarkt und den Foodfighters geöffnet.

Ab 18 Uhr werden die tschechischen Feuerkünstler „Shš Innominatus“ und die Musikgruppe „Gnomus“ am Hauptplatz, in der Fußgängerzone und am Lothringerplatz unterwegs sein und Stimmung unter dem kaufwilligen Volk verbreiten. Ab 20.30 Uhr werden die Unterhalter im Fachmarktzentrum „KAUFein“ am Mühlenring ihr Können zeigen.

Von 17 bis 21 Uhr wird Zauberkünstler Florian Graf im Interspar die jüngsten Kunden von seinen Zauberkünsten überzeugen. Der kostenlose Bummelzug bringt die Besucher von 17 bis 22 Uhr zu den einzelnen Attraktionen. An insgesamt neun Stationen kann man zu- und aussteigen, ganz wie es der Kauflaune gefällt.