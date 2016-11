Donald Trump wird laut Wahlergebnis der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Tatsache, die nicht nur Tausende Amerikaner auf die Straßen treibt, auch in Österreich wird der Sieg dieses Mannes viel diskutiert.

Der Hollabrunner Musiker Peter Sax war drei Wochen an der US-Westküste „on the road“; 5.500 Kilometer durch die Bundesstaaten Kalifornien, Arizona, Utah und Nevada. Die NÖN sprach mit ihm darüber, wie er den US-Wahlkampf wahrgenommen hat.

„Erstaunlich war, dass auf der Straße kaum etwas von der bevorstehenden Wahl präsent war“, erzählt der Musiker, dass nur ab und zu Personengruppen zu sehen waren, die Trump öffentlich beworben haben. Nur vereinzelt waren Plakate am Straßenrand zu sehen, alle pro Trump. „Im Vergleich dazu ist Wien mit beiden Kandidaten unserer Präsidentschaftswahl geradezu zugepflastert. Das finde ich im Vergleich dazu schon fast skurril, wie massiv das bei uns in Wahlzeiten ist.“

Omnipräsent im TV und im Internet

So dezent der Wahlkampf auf der Straße präsent war, so massiv sei die Wahlkampf-Werbung dagegen im TV gewesen. „Aber auch online war die bevorstehende Wahl omnipräsent“, habe der Musiker bei beinahe jedem YouTube-Video, dass er während seines Aufenthalts ansah, Wahlwerbung präsentiert bekommen – gleichermaßen von beiden Kandidaten.

Den regionalen Bezug, den die Macher der Kampagne herstellten, fand der Musiker bemerkenswert: „Etwa in Las Vegas. Da bekam ich Wahlwerbung mit individuellen Anliegen der Region Las Vegas geschalten“, erzählt Peter Sax, der auf seinem Road-Trip einen Song über seine Reise geschrieben und gleich das dazugehörige Musikvideo gedreht hat. Veröffentlicht wird der Song vermutlich im nächsten Jahr.

Interessant sei auch gewesen, dass die „Election Night“ in sehr vielen Kinos und Veranstaltungshallen als Public-Viewing-Event oder Party beworben war. Teilweise mit interessanten Specials, wie live Skype-Calls zu verschiedenen Persönlichkeiten mit der Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen, und Spielen wie einer „Pinata Competition“ mit beiden Kandidaten.

„Wir sind genau am Wahlabend abgereist“

In Los Angeles ging’s für den Hollabrunner Musiker an Songwriting- und Studio-Sessions mit verschiedenen Writern und Produzenten. Dabei sind weitere neue Songs entstanden, an denen Peter Sax in den nächsten Wochen weiterarbeiten wird.

In den Gesprächen mit US-Amerikanern fiel Peter Sex auf, dass sie mit beiden Kandidaten unzufrieden waren. „Oftmals hörte ich von der Vorbelastung Hilary Clintons, die vor allem hinsichtlich der Außenpolitik sehr kritisch für künftige Agenden gesehen wurde. Auf der anderen Seite waren die umstrittenen Aussagen von Trump, die seine Anhänger manchmal sprachlos machten.“

Die „Election Night“, also den Wahlabend, erlebten Peter Sax und seine Frau Katrin nicht mehr in den USA. „Wir sind genau am Wahlabend abgereist.“

Das Selbstbewusstsein der Amerikaner kann der Musiker jetzt nachvollziehen: „Amerika ist ein gigantisches Land mit unglaublicher landschaftlicher Vielfalt. Es bietet einfach alles, sei es landschaftlich, wirtschaftlich als auch kulinarisch. Obwohl es natürlich auch genügend Probleme gibt …“